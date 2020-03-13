歌手齊秦槓上老東家環球音樂，2014年打官司奪回《大約在冬季》、《冬雨》和《狼》等27首著作權，獲賠22萬元；他另針對另外43首歌提告，請求環球音樂給付授權金1千萬元，台北地院今判賠87萬7334元，可上訴。

齊秦早年在餐廳駐唱，被經紀人發掘加入「綜一唱片」，從此出道。他寫下許多膾炙人口的歌曲，迄今已發表過128首原創詞曲，被不少知名歌手翻唱，曾4次入圍金曲獎最佳男演唱人，並於1997年第8屆金曲獎獲獎。

綜一公司1986年聘請齊秦發行唱片，1990年被寶麗金公司收購，寶麗金1999年改名為現在的環球音樂，環球音樂因此主張擁有齊秦這段時間創作歌曲的著作權，且30年前的老歌已無千萬元的價值。

齊秦則認為他僅授權綜一灌錄唱片，未授權著作，遂提告向環球音樂請求給付授權金，前案27首歌已於2014年間勝訴，法院判環球音樂應賠22萬元。

(中時 )