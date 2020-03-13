針對台中火力發電廠燃燒生煤爭議，台中市政府引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定對台電開罰，據了解，行政院最快今天公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法規定無效。

行政院預定今天就會發文給台中市政府，說明自治條例無效，也將發布新聞稿對外說明。台中市政府在2016年1月26日公告施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，其中第3條第4項要求受管制者「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量40％」，對象包括台中發電廠（中火）、港務公司台中分公司、中龍鋼鐵等三單位。

據了解，行政院曾就中火爭議，請環保署提供意見，環保署認為，空污法2018年修正並公布施行後，有關管制生煤的相關規定已很明確，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」確有抵觸空污法的問題，環保署先前也已行文中市府說明此事。

(工商 )