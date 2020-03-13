交通部今（13）日表示，新冠疫情持續延燒，機場餐飲賣店、免稅商店、一般商店、商業廣告等業者受創嚴重，除了緩收4個月房屋使用費、土地使用費、權利金，將加大補貼額度，採三級補貼，依據業者所在航廈或航空站客運量的減少程度，針對「房屋使用費、土地使用費、權利金」，依比例最高給予全額補貼，而且疫情期間也不計入合約營運期，延長合約期。

交通部表示，行政院已經於12日核定「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，交通部並於同日發布實施，該紓困辦法第八條對受本次疫情衝擊影響的機場餐飲賣店、免稅商店、一般商店、商業廣告等業者主要之營運成本，包括房屋使用費、土地使用費、權利金提出極為優惠的補貼辦法，並追溯自109年2月1日起開始實施，為期一年。

交通部說，為進一步協助業者，機場公司及民航局並宣布將緩收業者相關費用4個月，希望全力協助機場業者共渡疫情難關，待疫情過後及早恢復榮景。

交通部表示，為全力協助各機場業者維持營運，在聽取業者反映意見並衡酌疫情狀況後，決定加大補貼額度，於紓困辦法中明定三級補貼方式，若業者所在航廈或航空站客運量為前一年同一月份50%以下者，即全額補貼其房屋使用費、土地使用費、權利金。

若是客運量為前一年同一月份50%以上，未滿80%者，則以客運量比例扣除50%計收，以運量為去年同期60%為例，業者只要繳交10%租金及權利金，其餘90%租金由政府給予補貼；客運量達前一年同一月份80%以上，則按減少幅度等比例給予補貼。

交通部進一步表示，除了加碼補貼，緩收4個月房屋使用費、土地使用費、權利金之外，桃園機場公司並將研議疫情期間不計入合約營運期，辦理延長合約，並協助業者彈性調整營業時間、促銷庫存商品，希望透過各種可能方式協助業者減輕經營壓力，維持營運。

(工商 )