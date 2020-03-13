保加利亞盲眼預言家「龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖已去世24年，但她生前曾準確預言，包括911恐怖攻擊、英國脫歐等事件，因此受到許多人尊敬。日前一名龍婆的追隨者回想自己最後一次探望龍婆時，她嘴裡不停喊著「Corona」，當時她不了解是什麼意思，直到近期新冠肺炎爆發，她才明白這可能是龍婆生前的預言。

根據《每日星報》報導，盲眼預言家龍婆因生前許多預言相當準確，因此受人景仰。日前一名龍婆的追隨者羅貝娃（Neshka Stefanova Robeva）透露，她曾在龍婆生前去探望，當時龍婆對她說「妮什卡，冠冕（Corona）將會籠罩我們」，「Corona」在保加利亞語中是「監護」的意思，所以當時羅貝娃並不懂龍婆想表達什麼，以為是和俄羅斯有關。

新冠肺炎爆發至今已3個月，羅貝娃得知新冠肺炎的名稱為「Coronavirus」，這才驚覺當時龍婆口中的「Corona」應該就是個預言。而過去也有已故靈媒於2008年撰寫書籍，內容就有預言2020年會爆發類似肺炎的嚴重疾病。

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(中時電子報)