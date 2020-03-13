北市防疫計程車改三班制 3輛車24小時輪班接送 17:212020/03/13 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊今天下午主持新型冠狀病毒疫情小組第20次應變會議，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊今天下午主持新型冠狀病毒疫情小組第20次應變會議，會後黃珊珊宣布，北市防疫計程車原設置2台車、白天營運8個小時，但因發現很多民眾需要晚上就醫，將改成三班制，由3輛計程車24小時輪流接送。 (中時 ) #計程車 #黃珊珊 #接送 #24小時 #班制 也許您會感興趣 推薦閱讀 神啊！救救我吧…………………… 墾丁音樂季泡湯 業者頭殼抱著燒 04:102020/03/09 財經要聞 陸計程車網約車接單量下降85％ 收入大幅下滑 11:012020/03/09 財經 噪音85分貝24小時輪班 員工拚產能崩潰大哭 15:432020/03/09 社會 格上租車防「疫」 推行動門市、24小時無人租車服務 14:342020/03/10 財經 張益贍不倫戀 黃珊珊：辭不辭職都處分 16:292020/03/12 生活 計程車油料每月補助2千元 10萬運將受惠 16:512020/03/12 生活 計程車紓困！每公升補貼4元 每月2千 17:052020/03/12 生活 每月補貼2,000元 小黃油料補貼 10萬運將受惠 04:092020/03/13 財經要聞 4月1日上路 計程車每月補貼2000元 04:102020/03/13 社會新聞 因應新冠疫情 黃珊珊：府外單位優先採視訊會議 16:392020/03/13 政治 生活熱門新聞 美國疫情升溫 陳時中坦言「已達臨界點」 - 生活 - 工商 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 「女兒學歷高不可能主動」 宅神一句話酸爆蔡宜芳爸 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 美國好市多被掃空！人妻爆當地人恐慌：ATM領嘸錢 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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