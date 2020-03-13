台北市副市長黃珊珊今天下午主持新型冠狀病毒疫情小組第20次應變會議，會後黃珊珊宣布，北市防疫計程車原設置2台車、白天營運8個小時，但因發現很多民眾需要晚上就醫，將改成三班制，由3輛計程車24小時輪流接送。

(中時 )