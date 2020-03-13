在全球快速傳播的新冠肺炎疫情恐將導致東京奧運停辦或延期，並使國內與全球經濟陷入衰退，投資人大舉拋售日股與不動產投資信託（REIT），周五日經225指數收跌1,128.58點或6.08%，為17,431.05點，創下逾3年來的新低點，並創下2013年來最大單日跌幅；本周收跌15.99%，創下歷來第二大單周跌幅，僅次於2008年10月初單周重挫24.33%。日經指數目前較1月創下的15個月高點下跌28%。

東證一部指數今日收跌4.98%，為1261.70點，成交值達到4.89兆日圓，創下逾兩年新高。地產股指數重挫10.0%，創下9個月新低，因新冠病毒疫情料將帶動遠距工作需求，未來可能削弱辦公室需求。取代負殖利率公債受到追捧的不動產投資信託（REIT）遭到拋售，東證REIT指數下挫10.5%，創下2008年10月來最大單日跌幅。

(時報資訊)