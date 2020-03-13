北市旅館提供醫護專案 1泊2食補助1600元 17:202020/03/13 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊今天下午主持新冠肺炎疫情應變會議，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情嚴峻，部分一線醫護人員因工作需要臨時入住旅館，台北市副市長黃珊珊今天宣布，北市府已尋求4家旅館業者協助推出醫護專案，每人由北市府補助1600元，讓醫護人員可以住宿24小時並提供2餐，只要是具北市公務員身分就不用付任何費用。 (中時 ) #旅館 #北市 #市府 #補助 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 托育補助遲未入帳 北市府：中央系統影響 17:552020/03/09 生活 灣市二BOT案拖6年 高市府怒解約 04:102020/03/10 產業．科技 節能燃氣器具補助 申請即將截止 04:102020/03/10 投資理財 如果連白衣天使都怕了 04:102020/03/10 時論廣場 新北防疫旅館鎖定郊區舊旅館 衛生局長：隨時都可啟用 12:422020/03/10 政治 挺抗疫英雄！全聯今免費送10萬杯咖啡 給醫護人員 14:252020/03/10 生活 大學生揪感心 醫院門口現烤披薩贈醫護 13:592020/03/10 社會 雲林四湖凌晨火警 6旬男子命喪火窟 10:182020/03/12 社會 「你守護病人 我們守護你」!’M COFFEE送暖奇美醫護 13:422020/03/12 生活 旅館公會疾呼 落實旅、疫分流 04:102020/03/13 投資理財 生活熱門新聞 美國疫情升溫 陳時中坦言「已達臨界點」 - 生活 - 工商 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 美國好市多被掃空！人妻爆當地人恐慌：ATM領嘸錢 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 「女兒學歷高不可能主動」 宅神一句話酸爆蔡宜芳爸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。