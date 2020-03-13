新冠肺炎疫情嚴峻，部分一線醫護人員因工作需要臨時入住旅館，台北市副市長黃珊珊今天宣布，北市府已尋求4家旅館業者協助推出醫護專案，每人由北市府補助1600元，讓醫護人員可以住宿24小時並提供2餐，只要是具北市公務員身分就不用付任何費用。

(中時 )