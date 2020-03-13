大陸商務部13日表示，1～2月實際使用外資（FDI）為人民幣（下同）1,344億元，年減8.6％。其中2月FDI為468.3億元，年減25.6％，2020年十線全年穩外資任務「非常艱鉅」。

大陸商務部外資司司長宗長青在國務院聯防聯控機制機制新聞發布會上表示，吸收外資由升轉降的主要原因是受到了新冠肺炎疫情衝擊的影響，疊加春節假期因素，導致人流物流不暢，企業大面積停工停產，投資者等待觀望情緒加重。

他表示，從結構上看，中國1～2月吸收外資有三方面積極表現：一是高技術產業保持增長。二是重點開放平台表現亮眼。上海、廣東自貿試驗區外資分別增長13％和12.8％，海南、福建、浙江自貿試驗區吸收外資分別增長230.2％、149.5％和140％。三是部分經濟體對中國投資穩定增長。「一帶一路」沿線國家、東盟對華投資分別增長9.7％和15.1％。

他提到，近年來，中國不斷擴大開放，持續改善營商環境，在全球FDI連續下降的背景下，中國利用外資規模不降反升，逆勢上揚，穩居全球第二引資大國地位。

據聯合國貿發會議統計，全球FDI已連續4年下降，2019年比2015年下降31.5％。2019年，中國包括銀行、證券、保險領域全口徑吸收外資達到1,412億美元，比上年增長2.1％，佔全球FDI的比重從2015年的6.7％提升到2019年的10.1％，增長了3.4個百分點。

聯合國貿發會議近日發布報告預測，受疫情影響，今年全球FDI將連續第5年下降，下降幅度大致為5％到15％。

宗長青稱，「全球FDI的蛋糕在縮小，引資競爭在加劇，加上世界經濟下行壓力加大，今年我國利用外資形勢更加複雜嚴峻，全年實現穩外資目標任務非常艱鉅。」

他表示，總體看，中國經濟長期向好的基本發展趨勢不會變，超大市場規模的強大磁吸力不會變，在產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭優勢不會變，外國投資者長期在中國投資經營的預期和信心不會變。有信心、有能力克服困難完成全年穩外資工作目標。

(工商 )