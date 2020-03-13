基隆啟動防疫遠距教學輔導小組，不怕停課。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

面對新冠肺炎疫情，基隆市政府規劃停課因應措施，成立防疫遠距教學輔導小組，要求所有教師落實線上教學的運用，並除硬體採購超前部署外，也要求三年級以上各班，師生均需綁定至少一個線上教學平臺以供學習任務的派發，盼學生未來在教師的安排下，讓學習不因停課中斷。

市府指出，遠距教學輔導小組是為陪伴基隆在地教室進行線上教學時，若遇到任何困難時，可以第一時間協助處理，並徹底落實全市的線上教學，讓學生順應趨勢，接觸新式學習模式，並表示，市府教育處資訊教育輔導團所規劃的三梯次教師提升資訊能力研習億全數培訓完畢，將深化教師線上教學能力，以因應防疫可能帶來的停課、補課事宜。

市府也表示，在四月底前會將所有教師均須分為主科導師、主科老師、其他老師，分別於校內模擬停課時線上教學演練，以確保師生無法到校但學習不中斷。基隆市期待教師活化線上教學模式，以因應不同領域特色讓孩子有效學習。

教育處長林祝里指出，教師需要正視線上學習的時代已經來臨，建議順勢就讓自己的教學能力更上層樓，也更能回應時代對教師教學的期待與需求，她強調，重要的是讓孩子在學習路上突破時空限制，享用更多豐富的雲端資源。

(中時 )