台北市副市長黃珊珊今天下午主持新型冠狀病毒疫情小組第20次應變會議，會後黃珊珊宣布，希望府外單位優先建置視訊設備，比照跨國企業，將來在各單位採視訊會議，避免舟車勞頓，例如自來水處、翡翠水庫管理局，每次往返都要1、2個小時，將來有關會議會大部分採視訊會議。

黃珊珊表示，預期接下來疫情可能都是回到社區，北市社區防疫相關作業都在社區進行，因此未來市府防疫會議的開會頻率會改成周一、周三、周五上午由市長柯文哲裁示政策，周二、周四為小組應變會議，至於底下各群組仍維持每天討論。

(中時 )