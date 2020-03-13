以靈骨塔詐騙得手1.3億，男大生遭求刑8年。（基隆地檢署提供／吳康瑋基隆傳真）

以靈骨塔詐騙得手1.3億，男大生遭求刑8年。（基隆地檢署提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆地檢署偵辦以許姓男子為首收購靈骨塔詐騙案，發現至少41人受害，得手金額高達1億3176萬元及超跑瑪莎拉蒂等多輛名車，嚴重危害社會治安，26歲許姓主嫌竟是北部私立大學生，檢方認定許男犯罪所得達8000萬，並依加重詐欺及參與犯罪組織等罪嫌，起訴許嫌等12人。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章指出，許嫌前年設立公司並招募12名業務員，鎖定持有靈骨塔的所有權人，謊稱該公司能用高價向被害人收購遭套牢的靈骨塔，引誘被害人上鉤後，即須先繳交一筆稅金才能交易撥款。

檢方表示，許嫌會再要求被害人購買骨灰罐，若被害人資金不足，再以公司願意借款給被害人，但須提供房屋抵押作為擔保為由，安排被害人抵押借款，借得款項則由許嫌取走，接著會交付被害人買賣訂單等，製造被害人向公司購買骨灰罐的假象，待日後產生糾紛時，稱為民事糾紛，導致被害人提告時不斷受挫、房屋遭到拍賣。

全案偵查終結，檢方認定許嫌詐騙行為嚴重危害社會治安，依加重詐欺及組織犯罪防制條例起訴12人，並建請法院判處許嫌有期徒刑8年、其餘主要幹部求刑5年至8年不等、7名共犯求刑1年8月至3年不等，並強制工作、沒收犯罪所得。

檢方呼籲被害人主動與基隆地檢署或市警局刑事警察大隊科技偵查隊聯絡，同時請持有殯葬商品的民眾，接觸靈骨塔收購案件時，凡須先繳納費用者，務必三思，並應多與朋友或家人商議，避免受害。

(中時 )