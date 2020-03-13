行政院農委會今日說明新冠肺炎疫情農業輔導措施，由於日前有謠言稱國內肥料恐斷貨，引起農民搶購，甚至有鄉鎮一年的量在一天內被掃空，3月16日起農民可至各地農會或肥料商行預購肥料，農委會將協調台肥在5至7日內供應，滿足需求。

農委會副主委陳駿季指出，國內一期稻作施肥需求量大約15萬噸，國內每天產量約3000噸，若農民依照正常需求購買，供應量其實足夠，但日前發生類似衛生紙之亂的風波，造成農民恐慌性採購肥料，市場上才出現短缺。

陳駿季指出，現階段需要肥料最多的作物是水稻，由於農民恐慌的心理，農民現在僅需使用穗肥，但連下一階段的基肥、追肥都一起買了，市場上一時無法供應。

農委會自3月16日起推出各地農會及肥料商行開辦肥料預購服務，農友可到銷售處預購需要的品項及數量，農委會則協調台肥在5至7日內供應。陳駿季說，若系統後台發現農民的購買數量異常，或是購買非當期所需肥料，都可以適時做出提醒。

另對於急於用肥的農友，農委會則推出拌肥服務，農友可依照台肥製作的拌肥指南及配方，簡單完成各種複合肥混拌施用。

農委會呼籲，國內肥料原料庫存充裕，且進口順暢，大陸進口只佔3％，進口不太會受到疫情影響，農民不必囤積。農委會也再三保證，肥料價格絕不會漲價。

為提升短期葉菜類消費量，農委會從3月16日起將不定期、不定品項提供當季蔬菜給國軍加菜，另也將提供20處慈善團體，依機構需求及所在地點分配，最大產雲林縣則推動所轄學校午餐及長青食堂加菜，每週配菜增加一道葉菜。

豬肉價格穩定措施部分，農委會將辦理逾量家畜去化之屠宰凍存、多元行銷及種母豬淘汰等措施，並自3月下旬起不定期對國軍副食增加供應優質國產豬肉。

(中時 )