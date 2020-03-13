歡迎廟口逗陣來看戲！台南市安平開臺天后宮向文化部國立傳統藝術中心申請「109年度傳統藝術開枝散葉─民間劇場重塑計畫」，將於17日晚上7時由安平在地的「秀琴歌仔戲團」首先登場，隨後至21日止，每天都有不同的地方戲劇演出。

此外，安平開臺天后宮為因應新冠肺炎疫情，已請示該廟天上聖母，今年農曆3月23日（今年逢新曆4月15日）原訂舉辦的的媽祖聖誕平安宴決定暫停舉行，改辦「護國消災平安祈福法會」，但祝壽活動仍照常舉行。

國立傳統藝術中心劇藝發展組長王子雍表示，傳藝中心的「廟口逗陣來看戲」，至今年已邁入第3年，今年從3月6日至10月28日在各縣市的廟宇前，將接力演出歌仔戲、客家戲、亂彈戲、布袋戲等劇種，並匯集40個優秀民間劇團全台廟埕走透透，以「一日一團」的方式，將劇場的精緻與民戲的活力相融，結合民俗節慶與神明誕辰的傳統慶典活動，推動各地劇團匯演交流，重現過往廟口看戲的風華時光。

開臺天后宮主委盧友禮也說，「廟口逗陣來看戲」是大家近期最佳的散心管道，但因新冠肺炎病毒來襲，廟方在座椅安排上，每張椅子均會相距1公尺，每場次將安排400至600個座位，且廟埕廣場是空氣流通的戶外開放空間，可讓民眾安心看戲，還會要求劇團自主健康管理，以最強健的體魄，帶給大家最精彩的演出。

此外，工作人員每天值勤也都會量測體溫、配戴口罩；觀眾入場前由工作人員量體溫，現場備有酒精供民眾清潔消毒，並勸導民眾觀戲時配戴口罩，請大家安心來看戲。

在安平開臺天后宮的第一場演出，是於17日晚上7時由在地「秀琴歌仔戲團」演出傳統古冊戲《孫臏傳奇》；接著18日至21日晚上的演出，分別有：新世界掌中劇團的奇幻武俠金光戲《風雲再起～幻海星塵》、明珠女子歌劇團的創新神話大戲《雷霆相思》、深耕台南的鶯藝歌劇團演出捨身為友的《千里兄弟情》，最後由薪傳歌仔戲劇團帶來國寶藝師廖瓊枝操刀重編的爆笑喜劇《花田錯》。

(中時 )