等不及政府紓困方案，台中市一周爆三家大型飯店、餐廳結束營業，管仲管理顧問公司總經理胡智鈞指出，這波疫情衝擊下，大家都在苦撐，承租、租金高以及做宴會為主的這類餐旅業最危險，但他認為在這時退場，經營者面對大量解僱比較不受社會道德壓力讉責，另，多數承租或合作合約都有天災、人禍免責條款，提前解約可免違約金，這時結束企業成本最小。

胡智釣是前薆悅酒店總經理，在面臨陸客不來困境時曾挺身而出成立台中特色飯店聯盟，面對一周來台中亞緻大飯店、香蕉新樂園以及阿秋大肥鵝太平賀緹店陸續傳出「下課」消息

，他坦言，可能還有未爆彈。

胡智鈞說，雖然疫情造成餐旅業哀鴻遍野，但體質好的以拖待變，而原本就體質不佳的這也是業者退場最佳時機，其中最危險的就是向私人承租的業者，像台北有家時尚飯店月租金高達780萬，而台中亞緻傳說一年租金近億元，沈重的租金壓力原本就讓業者月月虧，這個時機點退場，可以向房東爭取免違約金，另，此時裁員不用揹負道德壓力。

此外，大型餐廳只是是以宴會為主的生意慘到剩一至兩成，如同樣是租地自建或是要付租金的，租金愈高愈危險，但也有例外者，就是BOT或OT案，因為政府已釋出租稅減免，這類業者只要撐下去仍有機會東山再起。

(中時 )