民航局今（13）日表示，「民用航空法無人機專章」相關規範將於31日起實施，為方便民眾於新制上路後考照，將提前於16日起受理一般民眾報名，新制實施後，開始安排學科考試。

民航局表示，有意報名民眾，可上民航局官網「無人機專區」中辦理相關作業，相關考試規範，專區中均有介紹。此外，專區中同時有學科題庫，民眾可以下載預習。

民航局指出，初期報名比照無人機註冊，僅收取報名費用100元，學科通過後，民航局即會安排術科考試，初期同樣僅收取報名費500元，考場與監考人員等考試所需的作業費用，則由民航局支應，未來開始收取作業費前，會另行公告收費標準。

另外，今天有無人機玩家親赴交通部抗議，除了要求無人機的操作空域應該改用「負面表列」，也要增加休聞飛行的河濱空域，還有考照訓練埸域。對此，民航局回應，是否開放郊區與河濱公園，依民航法規定，這屬地方政府權責，在不妨礙飛航安全原則下，民航局尊重地方政府作法。地方政府如需專業意見，民航局會提供協助。

對於增加訓練與考試場地，民航局認為，只要地方政府開放操作無人機的空域，均是合法的訓練場地，民眾可以從事飛行與訓練。目前民航局核可的無人機考試場地共有6處，分布在台北市、新北市、苗栗、台中霧峰、雲林虎尾、宜蘭等，台中、台南、高雄等地均有新場所正在評估中，隨著空域逐步開放與民眾逐漸熟悉，未來合法的考照場地會繼續增加。

對於保費一事，民航局說，民航法規定政府機關（構）、學校或法人從事限制活動前，必須投保責任險，應投保之金額為死亡300萬元、重傷150萬元。

根據民航局二年多來持續接觸，並多次與全國產物保險商業同業公會會員協調，考量不同風險有不同保費，民航局說，尊重保險業者專業評估，但希望能以技術等級區隔，能再予降低保險費。

民航局說，目前無人機註冊、考試及法人審查等配套作業，均持續進行，各縣市政府也積極審視「開放與禁止」無人機活動的圖資。在各地開放區域持續增加下，自然人活動、訓練空間也大幅增加，中央與地方會繼續合作，讓法令相關配套在實施前更加完備。

民航局提到，新制實施後，400呎以下之違規取締權責屬於地方，由於民眾與無人機使用者都需有一段時間適應，地方政府可評估是否有緩衝期，民航局尊重地方權責。不過，民航局也建議各縣市政府，一般違規可以勸導取代開罰，但危害飛航安全、公共安全等重大違規行為以及累犯，應排除適用。

(工商 )