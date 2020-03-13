新冠肺炎疫情在全球大爆發，確診病例激增，WHO終於宣布進入「全球大流行」。財經專家賴政憲看到古書預言嚇一跳：新冠肺炎可能會拖4年。

賴政憲在談話性節目《驚爆新聞線》表示，古書《五公經》就有預言，這次新冠肺炎早就寫好了。《五公經》是北宋時候的預言書，這是佛家的預言。開始是子丑之年，今年是子年，明年是丑年。「子丑之年江邊起」，從武漢開始。那什麼時候會結束呢？「但看辰年中秋月」，高峰在辰年」，現在子年是2020年，辰年是2024年的中秋，可能會拖4年。另外這個子丑，我們現在的子丑，是2020年跟2022年，另外再加12年，就是2032年跟2033年，搞不好會再來一次。

賴政憲接著指出，很多人說這個病毒，以後12年會來一次，因這次新冠病毒的變種，並不是自然變異，所以這個病毒讓大家這麼害怕，有可能會這樣，那再來「寅卯辰年八九月」，因此有可能會到2023年；「遍地死入不堪言」，也很有可能會拖4年到5年，這是我們現在最擔心的。

(中時電子報)