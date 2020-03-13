中央將公告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》抵觸《空汙法》，宣告該自治條例無效，台中市府認為，因該條例已經市議會通過，若宣告無效將衝擊地方自治精神，因此為保護民眾健康將力爭到底，不惜與中央再點燃戰「火」。

外傳環保署將在今日下午以《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》抵觸《空汙法》規定，宣告該項自治條例無效。行政院發言人Kolas Yotaka證實，政院稍晚將公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空汙法，自治條例無效。

市府指出，中火生煤使用量去年超過1104萬公噸上限，經市府多次稽查及複查仍未改善，為守護市民健康，市府依法行政，廢止中火兩部機組許可證，但環保署卻單方面擅自撤銷市府對中火的行政處分，明知案子行政訴願中，卻「政治介入司法」，市府深表遺憾，提出5點法律程序嚴正表達抗議。

市府表示，依《地方制度法》第75條第2項及行政院環保署組織條例第3條規定，縱使環保署想直接撤銷市府環保局的行政處分，也須報請行政院撤銷。環保署目前的作法，已嚴重侵害市府的地方自治權限。

此外，該作法是依《行政程序法》第117條規定做撤銷，但該條明訂法定救濟期間「過後」才能撤銷，市府對中火所作的相關行政處分，經中火提起訴願後，都在市府訴願委員會「審議中」，接下來也待由行政法院進行審理。

市府說，既然司法救濟途徑相關法定救濟程序還在進行，環保署卻不等司法調查程序，執意為業者出頭，直接判業者勝訴，抨擊「難道環保署已發覺中火違法事實明確，擔心法院將來對中火做出不利的認定，所以搶先表態」？

法制局強調，依《行政程序法》第117條規定，若撤銷對公益有重大危害者，不得撤銷。環保署撤銷環保局的處分後，讓中火十部機組火力全開，明顯是對公益有重大危害，依法不得撤銷，環保署所為不合法律撤銷，應屬無效處分。

市府表示，對於環保署此種破壞司法救濟途徑的蠻橫做法深表遺憾，等於變相鼓勵人民不守法，若對行政機關的行政處分不服氣，都不用打官司，直接向中央陳情就好。

(中時 )