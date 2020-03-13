大陸供應鏈逐漸恢復正常，且農曆年期間銷售停滯的大陸智慧型手機品牌廠積極追加訂單，加上美系客戶訂單增溫，讓PCB廠-華通(2313)今年營運看好，隨著大陸地區加速復工，華通預估，3月起營運可望重回成長軌道，在高端技術優勢及大廠恆大效益下，華通今年營運可望無畏市場波動再創歷年新高。

受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階(Anylayer HDI)設計發展，加上無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，華通去年第4季合併營收173.37億元，季增6.4%，年成長18.7%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率23.41%，季增4.48個百分點，年增9.95個百分點，單季每股盈餘為1.21元，累計2019年合併營收達561.75億元，年成長10.52%，創下歷年新高，營業毛利為99.98億元，年成長38.38%，合併毛利率為17.8%，年增3.58個百分點，稅後盈餘為38.22億元，年增59.31%，每股盈餘為3.21元。

華通2019年合併營收、毛利率、獲利同步創高，尤其是第3、4季毛利率明顯跳升，顯示華通高階智慧機主板製程優異，管理體質良好，在去年中美貿易戰的不確定因素下，憑藉著管理階層豐富的經驗，展現接單與產能調配等應變能力，創造強勁獲利表現。

華通董事會通過每股配發現金股息1.2元，較上一年0.8元增加50%。

儘管大陸因新冠肺炎疫情延後開工，此期間大陸防疫管制措施造成供應鏈停工及交通運輸等的不便，華通藉著台灣、惠州及重慶主要3個生產基地產能彈性調配，及時滿足客戶的需求，讓華通前2月合併營收72.81億元，年增7.72%，隨著大陸地區供應鏈在2月中下旬開始陸續復工，華通預估，3月營運將可重回成長軌道。

今年初雖然在新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響下打亂全球手機市場，但隨著大陸疫情逐漸獲得控制，EMS廠加速復工，配合5G需求長線趨勢不變，大陸官方也希望積極推動5G手機的普及化，以快速帶動整體5G相關應用的市場成形，據了解，未來將有5G新機補貼的政策準備出爐，大陸手機品牌可望醞釀進一步追加訂單。

華通近幾年在技術上不斷以Anylayer HDI、類載板、軟硬複合板等高端技術，滿足客戶對3C電子輕、薄、短、小設計需求，並利用技術高門檻阻絕包括：陸資PCB廠在內的競爭對手，即使對手有意砸重金跨越高技術競爭門檻，還必須面對生產良率以及管理課題的另一道高門檻，讓華通可望成為5G高階手機趨勢下的受惠者，業績可望無畏產業面臨衰退，反而因隨市佔率提升持續成長。

為因應5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於去年10月完成奠基儀式，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

(時報資訊)