新冠肺炎疫情在全球快速擴散引爆的恐慌情緒重創全球股市，周五南韓KOSPI指數爆量收跌3.43%，為1,771.44點，盤中一度跌逾8%。大盤成交量達到10.2億股，成交值達13.11兆韓元。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布民主黨與白宮已接近就緩解新冠狀病毒疫情危機的法案達成協議，預計周五進行表決，美股期貨上演V型反攻，帶動亞太股市跌幅收斂。

外資今日大舉賣超韓股1.24兆韓元（約10.2億美元），機構投資人與散戶合計買超1.11兆韓元。

本周韓股收跌13.2%，創下2008年10月來最大單周跌幅。今年以來，韓股已下跌19.4%。

韓元兌美元今日收跌1.05%，報1,219.3兌一美元；本周收跌2.21%，創下2015年9月來最大單周跌幅。

稍早前南韓金融主管機關宣布，KOSPI指數與Kosdaq指數成分股禁止放空6個月。

(時報資訊)