新冠肺炎疫情及貿易緊張局勢推升全球服務貿易短期不確定性，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，現在仍無法預估疫情對經濟造成的具體經濟數據，但可以確定的是，疫情已對全球市場產生不確定性，建議企業必須具備緊急應變的能力，從危機管理、供應鏈、稅務策略、法律、風險管理、人力等議題全方位規劃防疫策略，才能減緩這波疫情帶來的衝擊，甚至將危機化為轉機。

據資誠會計師事務所發布的《全球經濟觀察》報告2020年3月號報告指出，新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)的流行，將衝擊全球服務貿易，包括旅遊業及運輸服務出口業，同時，也將加深全球商品貿易市場的趨緩。儘管自2010年以來，全球服務出口幾乎每年都有實際成長(2015年除外)，但至少在短期內，服務貿易的未來前景喜憂參半。美國仍然是全球最大的服務出口國，其次是英國、德國和法國。大陸和印度崛起，分別排名世界第五和第八大服務出口國。新冠肺炎導致金融市場面臨不確定性，但此疫情對經濟的具體數據影響仍需要一段時間才能計算出來。

多數有關新冠肺炎疫情對經濟的潛在影響分析都以2003年SARS期間為參照，但在SARS流行時，大陸經濟僅占全球GDP不到10％(以購買力平價PPP計算)。而現在，中國GDP占全球GDP近20％，大陸占全球出口總額(商品和服務)約11％，因此，相較於SARS事件，新冠肺炎疫情對經濟的影響可能更大。

此外，從2001年大陸加入世界貿易組織(WTO)以來，各國企業越來越依賴包括大陸在內的供應鏈，與其他西方已開發經濟體相比，東南亞經濟體更依賴大陸作為其商品的來源，包括越南、柬埔寨、馬來西亞和泰國等。東協國家(ASEAN)占全球GDP約6%至7%，若東協經濟成長趨緩，也將對全球經濟成長造成重大影響。

(時報資訊)