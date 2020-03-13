據路透報導，大陸商務部13日表示，今年1至2月實際使用外資（FDI）為1344億元（人民幣，下同），按年降8.6％（折合美元194.2億元，下降10.4％），其中，2月FDI為468.3億元，年降25.6％，今年實現全年穩外資任務非常艱鉅。

商務部外資司司長宗長青表示，吸收外資由升轉降的主因是受到新冠肺炎疫情衝擊，疊加春節因素，導致人流、物流不暢，企業大面積停工停產，投資者等待觀望情緒加重；他直言，「全球FDI的規模在縮小，引資競爭在加劇，加上世界經濟下行壓力加大，今年中國利用外資形勢更加複雜嚴峻，全年實現穩外資目標任務非常艱鉅」。

聯合國貿發會議近日發布的報告預測，受疫情影響，今年全球FDI將連續第5年下降，下降幅度大致為5％到15％。

不過，宗長青也表示，從結構上看，大陸1至2月在三個方面有積極表現，第一，高技術產業維持成長；第二，重點開放平台表現突出，尤其，上海、廣東自貿試驗區外資分別成長13％和12.8％，海南、福建、浙江自貿試驗區吸收外資分別增長230.2％、149.5％和140％；第三，部分經濟體對華投資穩定成長，「一帶一路」沿線國家、東協對華投資分別增長9.7％和15.1％。

宗長青還提到，近年大陸不斷擴大開放，持續優化營商環境，在全球FDI連續下降的背景下，大陸利用外資規模不降反升，穩居全球第二引資大國地位。據聯合國貿發會議統計，全球FDI已連續4年下降，2019年較2015年下滑31.5％；惟2019年，大陸包括銀行、證券、保險領域全部範圍吸收外資達到1412億美元，比上年成長2.1％，占全球FDI的比例從2015年6.7％提升到2019年的10.1％。

宗長青強調，總體看，大陸經濟長期向好的基本發展趨勢、超大市場規模的強大磁吸力、在產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭優勢、外國投資者長期在華投資經營的預期和信心皆不會變，仍有信心克服困難完成全年穩外資工作目標。

(旺報 )