新北明首辦防疫實兵演習 黃珊珊：北市已做過兵棋演練 16:372020/03/13 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊今天下午主持新型冠狀病毒疫情小組第20次應變會議，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 防範新冠肺炎超前部署，新北市將在14日進行號稱國際首場新冠肺炎大規模實兵演習，更將出動化學兵，對於新北大動作操演，北市府是否跟進，台北市副市長黃珊珊今表示，災害應變中心所有局處已於2月14日針對社區感染做兵棋演練，與實兵演練是一樣的，不會特別再去辦實兵演練。 黃珊珊說，每個城市有自己的方式啦，北市聯合醫院尤其是和平院區，相關的演練每年都在做，已經在2個月前做了好幾次，不會特別再去辦一個實兵演練。 (中時 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #黃珊珊 #台北市 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 北市女性購屋力 稱霸六都 04:102020/03/10 產業．科技 新北19座公立納骨塔 未戴口罩或發燒禁入 11:352020/03/10 社會 新泰塭仔圳都計案通過 侯友宜：面對新挑戰 16:442020/03/10 生活 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 唐鳳神話破滅？網怒吼：別再造神了 - 政治 蔡宜芳不倫戀 王世堅「中槍」發聲了 - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。