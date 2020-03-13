防範新冠肺炎超前部署，新北市將在14日進行號稱國際首場新冠肺炎大規模實兵演習，更將出動化學兵，對於新北大動作操演，北市府是否跟進，台北市副市長黃珊珊今表示，災害應變中心所有局處已於2月14日針對社區感染做兵棋演練，與實兵演練是一樣的，不會特別再去辦實兵演練。

黃珊珊說，每個城市有自己的方式啦，北市聯合醫院尤其是和平院區，相關的演練每年都在做，已經在2個月前做了好幾次，不會特別再去辦一個實兵演練。

(中時 )