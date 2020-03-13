警方查扣王姓司機肇事的娃娃車展開勘驗。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

發生事故的臨時校門出入口。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

本月6日中午，頭份市某安親班一部接送車前往頭份國小臨時校門接載中午下課學童，王姓司機停車熄火後未拉起手剎車，後來要啟動車輛時，車子突然失控前衝，將一名莊姓學童撞倒壓在車輪下，現場民眾見狀況紛紛上前抬車救人，莊童幸運只有肋骨輕微骨折，未釀成遺憾。

事件發生後，轄區頭份分局警方據報立即趕往現場處理，並將王姓司機帶回製作筆錄，但因莊童被送醫急救後，至今天，家長尚未到分局正式提告，警方將待家長正式提告後再行移送。

6日中午12時40分左右，頭份市某家安親班王姓司機駕駛一部娃娃車，前往頭份國小中正路臨時校門準備接載自家安親班學生，因學生尚未出現，王某因而將車子停下，車子檔位放在N檔後熄火，並未拉起手剎車，人就下車等候學童。

稍後，就讀另一家安親班的莊姓學童，與同學一起走出校門口，站在王某娃娃車前方等候自家娃娃車，此時，王某看見自家安親班的學生出現，就站在駕駛座旁啟動車輛，車子失控前衝，將莊姓學童撞倒壓在前輪下，事件發生突然，讓在場大人們嚇得暫時呆在現場，王某跳上車子停住車子，才發現莊童壓在輪下。

王某一面企圖抬車救人，一面呼救，附近大人聞聲立刻趕往加入救人，連校門對面的住戶聞聲也衝到現場協助，最後在7、8名大人的合作下，將莊童拉出車底，並通119消防救護車趕到現場，將莊童送往為恭紀念醫院急救，輕過檢查，莊童並未傷及要害，僅身上、四肢受到輕微的擦挫傷，以及肋骨略為骨折，是不幸中的大幸。

(中時 )