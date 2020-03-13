高雄六龜寶來花賞公園陣雨樹盛開，期待迎來旅客。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄六龜寶來花賞公園陣雨樹盛開，期待迎來旅客。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

花都開好了！高雄六龜寶來花賞溫泉公園800多株陣雨樹近日盛開，高市觀光局評估花期約3月下旬至4月底，為妻山綠水園區增添不少春色，歡迎遊客到園區泡湯，邊洗SPA邊賞花，感受慢、食、旅的春日悠閒。

觀光局表示，「陣雨樹」又被稱為平地櫻花或花旗木，是六龜的區花；為了營造寶來花賞公園花海繽紛景觀，占地5.4公頃的園區在闢建之初就植入1300多株開花喬木，隨著春夏秋冬各有綻放主角，迤灑錯落山坡之間

高市府砸重金整修公園、升級泡湯設備，今年1月4日重新開幕營運，湯池周邊並設有豪華帳與自搭帳等露營區，泡湯區及露營區位於陣雨樹林中，提供舒適原始自然的旅遊住宿新體驗。

觀光局說，目前正值陣雨樹綻放季節，民眾也可循園區旁的浦來溪頭社戰道健行而上，沿途有竹林、相思林、梅園等植物生態極為豐富，並可眺望寶來全景。

觀光局長邱俊龍表示，整建後的溫泉區更加便利，除設施多樣，更有夜間湯池，全年無休，湯友可隨時領略晨昏不同山野風情，歡迎全台民眾前來寶來，在湯泉裊裊的蒸氣中，感受山林與花語的寧靜幸福，體驗一泡（泡湯）三享（享受寶來在地美食、享樂露營、享遊賞花）樂趣。

(中時 )