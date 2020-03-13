政院將宣布中市管制生煤自治條例無效 16:362020/03/13 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院宣布台中市禁生煤自治條例無效(Kolas臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因選舉產生的「反空汙」爭議，台中市政府對中火開罰，行政院發言人Kolas Yotaka證實，政院稍晚將公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空汙法，自治條例無效。 Kolas說，相關細節稍晚會發新聞稿外說明。 反空汙爭議自大選延燒，如今政院一方面強調萬事莫如防疫急，卻一同時對台中市政府出手，格外引人關注。 (中時 ) #台中市 #空汙 #管制生煤自治條例 #Kolas #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭5G溢增標金 三部會角力 04:102020/03/09 財經要聞 初登百岳疑高山症作祟 台中消防啟動「複式通報機制」救命 11:372020/03/09 社會 台中市結合彰化、南投、苗栗縣 成立「中台灣觀光推動聯盟」 14:302020/03/09 財經 監院報告：空汙假形同虛設 應檢討改進 23:392020/03/09 政治 中市國小籃球聯賽登場 49校爭全國賽資格 11:202020/03/10 生活 台中市調降逾兩成地價稅 九成以上納稅人受惠 15:042020/03/11 風格 口罩實名制上路卡卡 政院：再試 11:212020/03/12 政治 振興抵用券23億！住宿每房發800元 13:022020/03/12 政治 不滿年改的軍公教訴訟率低 監委要求考試院、行政院檢討嚴處 14:532020/03/12 政治 國土計畫法修法爭議 民進黨團將提修正動議部分限縮 11:152020/03/13 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 唐鳳神話破滅？網怒吼：別再造神了 - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 蔡宜芳不倫戀 王世堅「中槍」發聲了 - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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