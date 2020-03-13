因選舉產生的「反空汙」爭議，台中市政府對中火開罰，行政院發言人Kolas Yotaka證實，政院稍晚將公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空汙法，自治條例無效。

Kolas說，相關細節稍晚會發新聞稿外說明。

反空汙爭議自大選延燒，如今政院一方面強調萬事莫如防疫急，卻一同時對台中市政府出手，格外引人關注。

(中時 )