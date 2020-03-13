政府於10日宣布「口罩實名制2.0」政策，提供給平時上班無法去藥局排隊購買口罩的人一個全新出路。由於透過網購預購若藉由電腦會需要讀卡機認證自然人憑證或是健保卡，讓網購平台讀卡機相關搜尋量大增，連帶造成熱銷，提早在報稅季之前就出現讀卡機商機。

「口罩實名制2.0」政策除了可於現有的特約藥局等實體通路購買口罩外，日前新增了線上預購的方式購買，於家中就可以使用讀卡機插入健保卡、自然人憑證預購，根據露天拍賣調查發現讀卡機近兩日的搜尋量較上周暴增5倍，尤其以晶片讀卡機最為熱銷，更發現一個商品一天賣出超過百台，使得讀卡機在五月報稅月份前，突然掀起一波搶購熱潮，因政策的實施，上班族也不必為了無法去現場購買口罩而感到困擾，現在只要在家使用讀卡機線上登入預購，一機就可搞定！

要提醒的是，「口罩實名制2.0」的網購方式，是提前預購，所購買的3月26日至4月1日的當周配額。這一波釋出的口罩量是700萬個，以每人可以購買3個為例，約可提供233萬人預購。預計本預購從12日開放後將在3月18日登記結束，若預購量超過700萬個，則將於3月19日公開抽籤，當日會以簡訊通知中籤者付款，等到3月26日至4月1 日再到超商取貨。

(中時電子報)