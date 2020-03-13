美報復空襲伊拉克民兵據點

在兩名駐伊拉克美軍和一名英軍遭火箭砲攻擊死亡後，美方研判認為，應該是伊朗撐腰的民兵組織所為。五角大廈說，美軍周四展開空襲，攻打好幾個伊拉克境內受伊朗支持的民兵據點。

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）13日報導，美軍在這次空襲中，可能炸死了伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）將領馬希哈達尼（Siamand Mashhadani）。

Iranian general killed in US air strike targeting Hezbollah headquarters in Iraq https://t.co/KceqQkI5i8 — Rhonda Ballance (@rpballance) March 13, 2020

(中時電子報)