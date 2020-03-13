基隆師生練習「停課」，將校園淨空全面消毒。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆師生練習「停課」，將校園淨空全面消毒。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆師生練習「停課」，將校園淨空全面消毒。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆師生練習「停課」，將校園淨空全面消毒。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆師生練習「停課」，將校園淨空全面消毒。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎讓市民人心惶惶，基隆市政府為因應疫情的蔓延，引導學校「超前部屬」提早準備因師生確診，而需部分或全校停課的狀況，除了訂定各校「停課補課學習參考指引」及「學校停課補課實施計畫範本」外，更於13日在基隆市明德國中，以一班停課的情景，讓師生模擬演練，學生們依序進行，可見學校單位充足的準備。

基隆市政府教育處長林祝里表示，基隆市學校為防疫措施及相關的停課補課學習內容，不餘遺力推行，而在軟體部分，除全面提升跟確認每師都具備線上教學能力，也要求學校熟悉雲端會議的操作；硬體部分，請學校盤點跟備妥載具，市府也緊急採購平板跟網路路由器，她指出，希望藉這次在明德國中演練實施的一班「停課」，流程做為全基隆的學校來參考，以備不時之需。

學校演練流程模擬接到教育處電話通知停課，校長馬上召集各處室傳達並通知學生，所有人員立刻戴上存放在保健中心的口罩；導師也交代關於帳號、復課時間、線上學習時間等訊息，來提醒孩子將課本帶回家；護理師也進行健康叮嚀，同時學校出借平板或路由器供弱勢同學回家學習使用，更在全體師生返家後教室進行全面消毒。

教育處指出，防疫視同作戰，只要將全部流程演練一次，就可以有效降低病毒帶來的慌亂、恐懼，教育處也為使這樣的流程讓各校知悉，全程錄影後放上網給學校參考，以做為因應，從師資培力、行政對應、課程補齊、硬體到位，到學校演練，市府以滴水不漏的準備，讓學生安心，也讓家長安心。

(中時 )