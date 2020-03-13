油價週五勉力上漲2%，但本周仍是自2008年金融海嘯以來最差表現，投資人眼睜睜看著新冠肺炎讓需求蒸發掉，而且主要產油國增產也打擊油價。

布蘭特原油上漲0.7美元，或2.1%，報每桶33.92美元；週四暴跌逾7%。本周布蘭特原油料下跌25%左右，創下自2008年12月以來最大周線跌幅，當時單周下跌26%。

美國西德州原油(WTI)上漲0.80美元，或2.5%，報每桶32.30美元；盤中稍早曾下跌逾1美元。本周西德州原油料下跌超過22%，也是金融海嘯以來的最大周線跌幅。

CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy說：「這是極其慘烈的一周，所以有人在週末前進行鎖定也並非不可能。」

旅行禁令、大型活動取消以及其它經濟活動中斷，令原油需求大為減少，而同時主要產油國正計劃向已經供應過剩的市場傾注更多原油。

沙烏地和阿拉伯聯合大公國的低價原油湧入市場，加劇了油價的壓力。

高盛表示：「新冠疫情的傳播範圍日益擴大，石油需求銳減，低成本原油生產的增幅遠遠大於預期，」該行目前預期到4月時市場供應過剩料達到創紀錄的600萬桶/日。

俄羅斯是全球第二大產油國，目前並沒有顯露出要與石油輸出國組織(OPEC)重新達成協議的意思。

俄羅斯能源部長諾瓦克週四與國內石油生產商開會，但沒有討論回歸減產協議的事，俄氣石油(Gazprom Neft)的執行長表示他們打算在4月增產。

Stratfor石油分析師Greg Priddy說：「俄羅斯和沙烏地都寸步不讓。」

(中時電子報)