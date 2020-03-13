喬山（1736）以62.41億日圓收購日本富士醫療器（Fujiiryoki）公司60％股權，13日完成股權交割，即日起，Fujiiryoki按摩椅營收，併入喬山合併營收。

喬山董事會2019年12月20日通過以62.41億日圓，收購日本朝日集團旗下富士醫療器公司60％股權，雙方13日已完成股權交割，富士醫療器（Fujiiryoki）正式納入喬山健康科技集團體系，喬山集團與朝日集團將攜手合作，透過橫向整合，將品牌推向世界舞台。

據估算，健身器材全球市場規模約55億美元，而按摩椅市場亦有51億美元。從全球市場發展趨勢來看，按摩器材產業穩定增長，近十年市場規模增速約8％-10％，極具潛力。

尤其，健身器材與按摩椅的銷售通路，具有高度的重疊性，未來可透過喬山旗下32家行銷子公司及現有銷售通路，進行按摩椅的販售，將喬山健身器材及按摩椅Fujiiryoki品牌推向世界，進一步拓展健康事業版圖。

(工商 )