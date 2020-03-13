冬天的太陽還沒升起，南門國中校長王福從就站在校門迎接學生，他戴著口罩挺立寒風，站在第一線守護1400名學生。對於不斷增溫的新冠疫情，絲毫不敢大意，每天睜開眼睛，就在思考校園防疫哪裡還有漏洞，並已在籌畫停課的方案，做好最佳準備和最壞打算，希望全校師生都能平安度過難關。

今年是最長寒假，學生很快樂，我們這些老師可是繃緊神經，積極籌備口罩酒精，還要把握時間與家長溝通，為了避免群聚效應，開學典禮、朝會和優良學生選舉都改用直播或影片方式，硬體軟體設備也再次檢查，務必要滴水不漏。

所幸學生跟家長都很有共識，家長們會為孩子準備口罩，學生則自動自發，每班成立防疫小組，打掃時間將桌椅地板消毒，1天會量2次體溫，若有同學出現發燒徵狀，也能按照標準流程報告老師，再通知家長帶回觀察。

我是校長，要幫學生考慮他們沒想到的事情，像中午吃飯，學生過去都自己夾，一支夾子全班人都拿過，但從郵輪事件發現，這非常容易成為傳染溫床，現改成固定學生幫同學打菜，孩子輪流負責，能顧到公平性和保證用餐品質。

新冠肺炎爆發後的每一天，我都戰戰兢兢在過，我們有孩子去聽確診澳洲音樂家的演奏會，現正自主健康管理，校內2名社團老師則曾與該音樂家近距離接觸，老師已照規定休息中，所幸目前篩檢結果都是陰性，倘若真被停課，我們也已想好應對方法。

南門學生的經濟環境普遍中上，但有少數家庭沒有電腦、沒有網路，學校已準備200台平板電腦，教育局也為弱勢學生免費提供通訊「吃到飽」15天，不能到校也不影響學生受教權益，為教育方式開啟新嘗試。

危機其實就是轉機，去年底流感大爆發，我們學校有學生中標而全班停課，但這次學生們都乖乖戴上口罩，並加強洗手消毒，流感病情也因此大幅改善。疫情會演變到什麼程度，教育者不是醫學專家說不準，只能用做好最佳準備和最壞打算，希望能夠平安撐過這次的困境。

(中時電子報)