年約50歲的婦人，日前送50片愛心口罩給台中市警局第四分局春社派出所，不願留下姓名，雙手合十就離去。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

年約50歲的婦人，日前送50片愛心口罩給台中市警局第四分局春社派出所，包口罩的紙袋上寫著「感謝警察先生的辛苦付出愛你們！」（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

年約50歲的婦人，日前送50片愛心口罩給台中市警局第四分局春社派出所，暖心舉動讓員警心中滿是感激。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局第四分局春社派出所，日前上午一位婦人拿著50片愛心口罩說要送給警察，值班的員警謝昊哲，雖然告知派出所口罩夠用，但不願透露姓名的婦人仍然堅持送出，派出所表示現在口罩這麼難求的情況下，婦人還堅持要送給他們，讓春社派出所員警們揪感動耶！

春社派出所指出，日前上午約10點左由，一位年約50歲的婦女，走入派出所，伸手將一黃色紙袋直接放在值班台櫃台上，值班員警正狐疑要開口詢問時，婦人說「警察先生辛苦了，你們比較需要口罩，這是我的一點點心意。」

員警了解原委後，忙說派出所口罩很充足，這口罩妳帶回去，但婦人仍堅持贈送，也不願留下姓名，雙手合十就匆匆離去，員警端詳，袋上留有字，書寫著「感謝警察先生的辛苦付出愛你們！」打開來一看內有50片黑色口罩，用塑膠袋好好包著，暖心舉動讓員警心中滿是感激。

春社派出所長江松泳表示，目前派出所內口罩暫時足夠使用，請民眾自行保留防疫備用；十分感謝婦人的暖心義舉，大大提振同仁們的士氣，執勤更有動力！請大家一起落實使用口罩的三個時機：有呼吸道症狀者、看病陪病者、慢性病患者，外出建議戴口罩，大家「疫」起珍惜使用口罩資源。

(中時 )