美股大跌10%，創1987年以來最慘跌幅。

新冠病毒在美國確診病例已超過1000例，美國政府面臨的指責與中國大在疫情初期很像，既未讓疫情資料透明化，也沒有果斷採取有效措施，這個情況令人聯想到近期疫情爆發的義大利。而如果美國成為下一個義大利，全球經濟勢必遭到前所未有的重大衝擊，這已經是全球必須共同面對的另一場大規模危機。

據《英國廣播公司》(BBC)分析，「美國是否會是下一個義大利？」將不只是新冠病毒的疫情問題，而是隨之而來對全球經濟的憂慮。目前美國確診病例超過1000例，並散布在全美37州，美政府被迫禁止英國以外的歐洲旅客入境美國。而義大利確診病例已超12000人、死亡827人，成為中國大陸以外疫情最嚴重的國家，不得不在全國進行「封城」。

分析認為，對於經濟而言，疫情本身的衝擊，主要是來自抗疫所採取的隔離和封鎖措施，將大規模阻斷人員交流，大型活動和消費行為也因此急劇下滑。

《紐約時報》指出，在爆發初期、疫情相對容易控制的階段，美聯邦政府屢屢錯失進行更大範圍檢測的機會。疫情在美國蔓延，對經濟而言「雪上加霜」，去年出現經濟衰退的信號，今年初經濟學家討論的問題從「會不會衰退」，已開始變成「會衰退到什麼程度」。

美國銀行經濟部門負責人邁耶（Michelle Meyer）表示，原先較樂觀的V型復蘇，現在看來已不太可能。現在預計是U型的衰退，但如果疫情繼續擴散，達到甚至超過義大利的話，美國勢必進行更多封鎖和隔離，如此美國經濟將面臨長期停滯，可能會更偏向L形的走勢，需要更多時間才能恢復元氣。

做為「世界工廠」的中國大陸出現疫情帶來的生產和消費停滯，已經讓全球供應鏈感受到一撥寒意。如果美國陷入同樣情形，帶來的影響可能更廣泛和深刻。最直接的影響是打擊消費者信心，美國是全球最大的消費市場，需求疲軟將直接導致主要交易夥伴如中國大陸、加拿大、墨西哥、日本、德國等出口受到拖累。

分析認為，美國對世界經濟的重要意義，不僅僅在於它是全球最大的經濟體，也在於它在全球經濟中不可替代的地位。現在國際貨幣體系以美元為中心，也是國際貿易的主要結算貨幣與大宗商品定價貨幣，美國國債市場也是全球最大、流動性最強的安全資產池。一旦美國經濟及美元發生地震，它將如海嘯般穿越大西洋和太平洋，衝擊全球各個角落。

現階段亞洲經濟體紛紛推出大規模財政支持，美國也開始逐步開展經濟上的應對措施，包括經濟刺激方案與中小企業緊急援助計畫，但這些計畫是否能獲國會批准，還有很大不確定性。

但在新冠疫情衝擊下，降息也好，財政救助也好，並非特效藥。美聯儲主席鮑威爾就表示，聯準會無法修復中斷的全球供應鏈，也無法說服人們坐飛機、參加會議甚至上學，因為有的地方政府或公司會禁止這些活動。

因此，分析總結道，「疫情真正平息，或許才是經濟活動修復的開始。」

(中時電子報)