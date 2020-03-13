近日台南市有一名男子因隨地吐痰，經民眾提供錄影畫面檢舉後，被市府環保局依廢棄物清理法規定逕行告發。環保局還強調，2019年已開罰23件，近3年裁罰金額累計高達10萬元。

市長黃偉哲也呼籲，新冠肺炎疫情期間，為加強防疫，鄉親要有公德心，除應避免隨地吐痰外，用過的口罩也不要隨地亂丟，以避免造成病毒傳播的途徑。

環保局長謝世傑進一步說明，隨地吐痰、吐口水等行為，不但有礙觀瞻，還可能傳播疾病，除當下疫情嚴峻的新冠肺炎外，也有A型流感、肺結核等多種傳染性疾病，也具有同樣的傳播感染途徑，籲請市民防疫期間注重自身衛生整潔，不僅保護自己也守護家人。

環保局表示，依《廢棄物清理法》第27條第1款，指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物等行為，請民眾避免以上行為，違者將依法開罰，裁處1200元至6000元。

(中時 )