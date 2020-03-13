美國國務院日前發表《2019年度國別人權報告》，對大陸多所批評，時隔兩天，大陸馬上以牙還牙，大陸國務院也公布一份《2019年美國侵犯人權報告》，報告稱，美國以稱霸全球的核心利益為標尺，對不符合其戰略利益的國家和地區的人權狀況肆意歪曲貶低，還是世界上槍支暴力最嚴重的國家，美國警察槍殺和殘暴虐待非洲裔案件頻發，批美國頻頻對他國制裁、動武，導致世界多地陷入動盪混亂，引發嚴重人道主義災難。

新華社13日報導，大陸國務院新聞辦公室13日發表《2019年美國侵犯人權報告》，對美國侵犯人權的狀況進行揭露。

報告分為序言、公民權利和政治權利有名無實、經濟和社會權利缺乏基本保障、少數族裔飽受欺凌排斥、婦女面臨嚴重歧視與暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待、肆意踐踏他國人權，全文約2萬字。

報告指出，美國以自身對人權的狹隘理解為框架，以稱霸全球的核心利益為標尺，每年根據捕風捉影、道聽途說的材料拼湊出年度國別人權報告，對不符合其戰略利益的國家和地區的人權狀況肆意歪曲貶低，卻對自身持續性、系統化、大規模侵犯人權的斑斑劣跡置若罔聞、熟視無睹。

報告稱，美國是世界上槍支暴力最嚴重的國家。2019年美國共發生415起大規模槍擊事件，平均每天超過一起，共有39052人死於與槍支有關的暴力事件。

報告顯示，美國在西方國家中貧富分化最為嚴重。2018年基尼係數攀升至0.485，貧富差距創50年來新高。美國在國民收入分配差距持續擴大的同時，醫療教育費用不斷攀升，社會保障覆蓋面卻在萎縮：2018年的統計數據顯示，美國有3970萬貧困人口；每晚至少有50萬美國人無家可歸；有6500萬人因醫療費用過高而放棄治療。

在少數族裔人權方面，報告指出，美國白人至上主義回潮，美國國內近年來發生的恐怖活動大多與白人至上主義暴力有關；美國警察槍殺和殘暴虐待非洲裔案件頻發，非洲裔成年人被監禁的概率是白人成年人的5.9倍。

在婦女、兒童人權保障方面，報告強調，美國女性被槍擊致死的概率比其他高收入國家高21倍，多達70％的美國女性曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力；兒童貧困問題觸目驚心，截至2018年，美國仍有1280萬名兒童生活在貧困之中，5歲以下的貧困兒童數量多達350萬。

報告認為，美國為了維護自身的國際霸權，奉行單邊主義，肆意踐踏他國人權，踐踏以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系。動輒「退群」「毀約」，推卸國際責任，動搖全球互信合作基礎；頻頻「制裁」「動武」，導致世界多地陷入動盪混亂，引發嚴重人道主義災難。

(旺報 )