受道瓊指數重創影響，台股今天盤中一度大跌786.17點，創下史上盤中最大跌幅，而今年1月30日農曆年後開盤，盤中也大跌700.49點，今年兩次崩盤跌點都見到7字頭，接連創下台股史上最高，無獨有偶，這兩次都是新冠病毒所引起。

台股今年遭逢兩次跳水式下跌，今天黑色13號星期五，跌勢加深，投資人開盤瘋狂拋售，差一點就見到史上首次跌點達到800點紀錄。外資砍單也不手軟，今天賣超達到302.32億元。

台股盤中跌點排名第三及第四，都在2018年，跌點第三大落在2018年10月11日，指數盤中下跌669.9點，也造成台股當天萬點再度失守，以9806.11點作收，主要受到美國國債收益率急劇攀升，加上美中貿易戰所影響。當年度2月6日，台股也在農曆年後發生因貿易戰，大跌645.85點，盤中跌點來到史上第四。

排名第五及第六，都是發生在1990年的元月開始實施「證交稅千分之六」，也改變股市的關鍵轉折點，當年2月12日加權指數由12682點開始狂跌，1990年2月26日，盤中大跌639.37點，為史上第五大跌點，收在11086.63點，而接下來，1990年4月7日，盤中又再度大跌623.18點，也是萬點失守的一日。

以過去前六大跌幅來看，大跌都是有相關連性，同一年都會有兩次創紀錄，也出現三次破萬點的情形。

(時報資訊)