集中保管結算所表示，今年4至6月約1,700家上市（櫃）公司股東會即將登場，但COVID-19（新冠肺炎）病毒仍正迅速地傳播開來，而據去年股東會資料顯示，出席股東人數超過200人的場次僅10場，占整體比例不到1％，不需過於恐慌，但若股東擔心疫情而減少出席意願，其實也能透過「電子投票」行使股東會表決權，金管會同時也鼓勵投資人以電子投票取代親自出席股東會，且在法源上具有同等效力下，出席股東會的時間成本將有所降低，也能替臺灣的疫情防控盡一份心力，何樂而不為呢？

那投資人該如何行使電子投票呢？除了透過電腦進入「股東e票通」網站外，集保也提供一般投資人利用「集保e存摺」APP或證券商下單APP連結電子投票平台行使表決權，充分將投票功能整合於存摺及下單軟體，網路無遠弗屆，只要一機在手，任何地方都能投票，不受地點拘束。

至於適用範圍，金管會目前已規範全體上市（櫃）公司股東會均採用電子投票，興櫃公司亦能志願採用，採用公司清單及投票時間等詳細內容，可由「股東e票通」網站、股東會開會通知單或公開資訊觀測站取得，另尚未採用之發行公司也可考慮將電子投票列為股東會投票管道之一，便利股東行使股東會投票之餘，亦能與其共同扛起防疫責任，讓電子投票成為對抗疫情蔓延的最佳解藥。

(工商 )