美股在石油與新冠肺炎等黑天鵝衝擊下，連續多日啟動大跌熔斷機制，牽動台股神經。總統蔡英文今日於臉書發文穩定民心，她表示，立法院通過600億新冠肺炎特別預算，對股市有實質支持，台灣股市基本面良好，本益比及殖利率也受到外資肯定，希望投資大眾要保持信心，不需要過度恐慌。

立法院今日上午三讀通過新冠肺炎600億元特別預算，一毛未刪。蔡英文表示，600億防疫特別預算正式通過，台灣政府積極應變，全力支持產業防疫。

蔡英文指出，面對疫情對經濟帶來的衝擊，昨天她已經召開國安高層會議，也在會後做出5項重要裁示。感謝朝野立委合作，今天600億防疫特別預算也在立法院正式通過。這些預算將會投入短期紓困和振興，刺激經濟動能，同時全力協助防疫工作的落實。面對挑戰，政府就是人民和產業最有力的後盾。

蔡英文認為，這波新冠病毒疫情造成全球股市下跌，雖然台灣股市也受到影響，但台灣整體經濟體質良好，且出口持續成長，對疫情的控制也較其他國家穩定。目前不僅已經通過600億紓困預算，政府也全力推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐。台灣股市基本面良好，本益比及殖利率也受到外資肯定，希望投資大眾要保持信心，不需要過度恐慌。

她重申，目前財政部、金管會、中央銀行等各部會也密切觀察國際金融市場動態，也會在必要的時候即時因應，全力維持匯市穩定以及股市動能。

(工商 )