新冠肺炎疫情大爆發，金控徵才紛改線上，也相繼找網紅助陣！中信金13日指出，為讓畢業生於疫情期間也能掌握職缺資訊，在3月2日就推出線上徵才博覽會，每年報名秒殺的「儲備幹部計畫」（MA計劃）總部說明會也改為線上活動，下週一（16日）晚間8時更邀來高人氣網紅「視網膜Retina」當主持人，以詼諧幽默的方式與中信銀總經理陳佳文及台壽總經理莊中慶、歷屆MA輕鬆互動，分享公司發展策略與對人才的期待。

「各位好，歡迎收看本次新聞直播間。」視網膜用熟悉的開場白揭開序幕，他以反諷口吻說：「儲備幹部唸成英文縮寫（MA）比較潮，第一時間篩掉英文不好的參賽者，是主辦單位的小巧思。」「MA高薪及培訓課程簡直大撒幣，要是企業都這樣搞，我大中華民國肯定完蛋。」詼諧道出MA計畫的誘人條件。

中信金指出，本次視網膜特別前進中國信託，與四位MA學長姊對談，分享跨界思考、海外工作、數位金融科技發展經驗，更首度公開甄選實況、培育與淘汰機制，破除中國信託金控MA的各項網路傳言，錄影現場笑料百出。節目將於中國信託「CTBC Careers」、「視網膜Retina」Facebook粉絲專頁同步播出，也可與MA學長姊線上問答互動，有意申請中信金控MA的應徵者千萬不要錯過。

中信金表示，除了與視網膜合作，中信金控於「CTBC Careers」粉絲專頁推出線上徵才博覽會，每天晚上8時邀請不同組別的MA學長姊說明工作內容、選才重點與職涯發展方向。影片上線以來，已累計突破6萬互動人次，許多網友也留言詢問年齡限制、跨組報名等資訊，互動熱烈。

中信金表示，中信金控MA計畫邁入第17屆，每年隨著金融產業脈動求新求變， 2020年開放11個組別，預計招募逾60人，歡迎具「SMART」（Savvy理解力、Mobility移動力、Ambition進取心、Resilience抗壓力、Teamwork團隊心）特質，擁有跨界思考能力，中英文流利或通曉日語、東南亞語系人才前來挑戰。本屆遞件情況踴躍，收件至今年3月23日截止。

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