2月底宣布與音樂人游政豪結婚的潘嘉麗，和老公合作推出新單曲〈我們沒有愛錯〉，她在POP Radio《POP原創漫遊》節目大方跟主持人蔡旻佑分享新婚心情，透露被求婚當下非常Surprise，「覺得老公很有種！」對於登記結婚潘嘉麗則妙喻「像簽合約」，如同簽了新的經紀公司，更坦言因為沒經歷正式婚禮，對於升格人妻心境上還沒有實感。

婚後潘嘉麗爆料老公「對我越來越好」，尤其公證隔天、平常熬夜晚睡的老公竟然早起送她去工作，就怕是「蜜月期恐懼症」，但潘嘉麗笑說，現在只要早起老公都會送她去工作，讓她覺得非常窩心，鼓勵老公繼續保持。

新歌〈我們沒有愛錯〉由老公游政豪擔任製作人，潘嘉麗崩潰說「錄音時很想死」，錄了三天才完成，幸好成果非常滿意，游政豪擔心自己太嚴格，錄完時更問她：「以後要不要找別人幫你錄？」，潘嘉麗肯定老公身為製作人的專業，「我很喜歡跟他合作」，且兩人合作時公私分明，絕不會因為夫妻關係就放水。

潘嘉麗出道15年，蔡旻佑看到她忍不住感嘆「怎麼那麼厲害」，外貌跟剛出道時一樣沒變，甚至還越來越漂亮！潘嘉麗笑說或許外表變化不大，「但體力跟心境改變很多」，以前熬夜是家常便飯，「現在一過12點就想睡」。潘嘉麗更表示「蘇慧倫才是我心目中的凍齡女神」，自曝過去曾巧遇蘇慧倫令她少女心爆發，「本人真的超美，連跟女神合照我都很害羞」。

潘嘉麗出道前曾在新加坡航空擔任空姐，笑說「空服員的工作讓我發現我很耐罵」。更多精彩內容將在3月14日晚上6點由蔡旻佑主持的《POP原創漫遊》播出，敬請鎖定POP Radio Fm91.7。

(中時 )