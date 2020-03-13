明天就是白色情人節（3月14日）了！春暖花開，不只有櫻花，位於陽明山竹子湖的海芋田也已經開了，彷彿小精靈般夢幻耀眼！除能拍到海芋的雪白花海外，還有農家們設計的海芋花藝地景，無論天晴或陰雨，都可以拍出超夢幻場景，一次拍好拍滿。

海芋美景，讓你拍好拍滿(感謝最佳風情及風尚西服提供服飾租借)。（圖取自台北旅遊網）

如果你想要拍出高貴典雅氣質，但又煩惱沒有衣服穿搭，台北市婚紗攝影商業同業公會高志榮理事長表示，不妨嘗試用租借的方式，像女生們可選擇晚禮服或旗袍，點綴屬於自己的仙氣美。

竹子湖海芋季。（圖取自台北旅遊網）

男生們可選擇合身剪裁的款式，展現紳士風，這些在中山北路的婚紗店、西服業者都有提供專人的客製化服務，為你量身治裝，不管是年輕活潑、成熟穩重，都找得到適合自己的品味風格。

海芋花藝地景。（圖取自台北旅遊網）

北市府產業發展局邀請大家來賞花，帶男、女朋友上山美一波，留下璀璨耀眼的珍貴回憶，快來竹子湖度過浪漫白色情人節吧！錯過可是要再等一年哦。另外，特別提醒大家，山上氣溫較平地低，到竹子湖拍照賞海芋別忘了注意保暖，攜帶雨具。

「2020竹子湖海芋季及繡球花季」將於3月27日登場，賞花期間一直到5月份；除了海芋美景外，還提供遊客豐富多樣的小旅行遊程，讓您在海芋的浪漫氛圍中，進一步認識竹子湖。

(中時電子報)