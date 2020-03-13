疫情釀全球股災 是否擔心台灣經濟前景？網投票竟一面倒 17:072020/03/13 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股32年最慘股災！台股開盤閃崩，跌破萬點大關。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情肆虐歐美，連帶造成全球股災，美國總統川普也不得不宣布推出救經濟措施。本報對此舉辦投票。結果一面倒，高達87.84%的網友表示會擔心。 《中時電子報》12日針對疫情肆虐歐美造成全球股災，進行網路投票，請問新冠疫情重創全球經濟，股市慘崩，你是否擔心台灣經濟前景？有87.84%(1134票)的網友說會擔心；11.23%(145票)則表示不擔心；另有0.93%(12票)的網友表示不知道/無意見。 網路投票結果。（摘自中時電子報網路投票網站） 網路投票最新網路投票投票》新冠疫情釀全球股災，你是否擔心台灣經濟前景？ (中時電子報) #股災 #疫情 #台股 #經濟 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 好市多神秘管子超吸睛 網曝真正用途：醫院也用 18:272020/03/10 生活 國際油價狂瀉 波灣戰後最慘 04:092020/03/11 焦點新聞 美股距「熊市」僅一步之遙 04:102020/03/11 證券．權證 騎虎難下學者：央行下周降息 04:102020/03/12 財經要聞 強化邊境防疫 旅遊警示激增26處 04:102020/03/12 生活新聞 經濟部：防疫用水不用擔心 11:352020/03/12 政治 洪秀柱憂心民進黨的兩岸政策彷如經濟自殺 15:402020/03/12 政治 全球股災 25檔庫藏股嚴陣以待 04:102020/03/13 證券．權證 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 08:122020/03/13 財經 台灣與大陸產業鏈脫鉤？洪秀柱、李貴敏批民進黨政策如經濟自殺 15:242020/03/13 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 唐鳳神話破滅？網怒吼：別再造神了 - 政治 蔡宜芳不倫戀 王世堅「中槍」發聲了 - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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