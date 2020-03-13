新冠肺炎疫情肆虐歐美，連帶造成全球股災，美國總統川普也不得不宣布推出救經濟措施。本報對此舉辦投票。結果一面倒，高達87.84%的網友表示會擔心。

《中時電子報》12日針對疫情肆虐歐美造成全球股災，進行網路投票，請問新冠疫情重創全球經濟，股市慘崩，你是否擔心台灣經濟前景？有87.84%(1134票)的網友說會擔心；11.23%(145票)則表示不擔心；另有0.93%(12票)的網友表示不知道/無意見。

網路投票結果。（摘自中時電子報網路投票網站）

(中時電子報)