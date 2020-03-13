日本愛知縣名古屋市發生兩起群聚感染，分別發生在健身房和老人福利中心，確診人數高達81人，其中共有36人在健身房感染武漢肺炎。武漢肺炎疫情持續延燒，再加上已經發生多起健身房群聚感染事件，也讓不少愛運動的民眾人心惶惶，到底健身房還能不能去？

日本政府認為健身房、自助式餐會、麻將館、滑雪場民宿等場所，都是空氣流動差、人群緊密聚集在一起，且會高度接觸到不特定多數人的地方，因此發生群聚感染風險高，已呼籲日本人避免前往這樣的場所。

受到疫情影響，健身房在不少民眾眼中，似乎成了武漢肺炎的地雷區，就有健身房業者坦言，從過年開始到現在，新會員甚至續訂會員數減少很多，甚至業績一口氣掉了將近4成。

不過台大醫院小兒部感染科醫師張鑾英表示，目前台灣還沒進入社區感染階段，因此健身房發生群聚感染的機率低，民眾不需太過緊張，如果有顧慮，也可改成戶外運動，降低被感染風險。

台大醫院小兒部感染科醫師張鑾英表示，目前台灣還沒進入社區感染階段，因此健身房發生群聚感染的機率低，民眾不需太過緊張（圖片來源：pixabay）

◎5招做好自我防護 健身房運動免驚

健身教練李浩宇則指出，目前不少健身房和運動中心已有相對應的防疫措施，像是定時消毒、入內先量體溫、提供酒精消毒等，民眾若想去健身房運動，留意下列5點，依舊可以安心運動。

1.生病避免去健身房：

做好自主健康管理，若自己已出現咳嗽等呼吸道症狀，就應避免出入健身房等公共場所。另外，身體狀況差的民眾也應避免去健身房，否則抵抗力低下，恐怕增加自身感染風險。

2.選擇人少時段進入：

如果擔心多人同時待在密閉空間中，建議可以選擇清晨、中午等健身房人少的時段運動。

3.用器材前、後都以酒精消毒：

基本上許多健身房都會提供酒精，因此在使用器材前、後，都應該用酒精擦拭、消毒像是靠墊、握把等容易接觸到的地方，不僅是種禮貌，也保護自己和他人。

基本上許多健身房都會提供酒精，因此在使用器材前、後，都應該用酒精擦拭。（圖片來源：pixabay）

4.毛巾避免接觸器材或地板

盡量少用健身房的公用毛巾，使用自己的毛巾減少感染他人病菌的機會，毛巾也不要接觸到器材、地板，避免不小心沾附到病毒。

5.沒洗手前別摸臉、眼口鼻

除了以上幾點要注意外，在沒洗手的情況下，絕對要避免碰觸臉部以及眼、口、鼻等易遭受病毒感染的部位。國外則有專家建議，可以在健身時戴上重訓手套，如此能較有意識避免髒手接觸到眼、口、鼻，但脫下手套後，也要記得用肥皂確實清潔手部。

至於有些健身房擁有蒸氣室，國外專家建議在武漢肺炎疫情延燒階段，應該儘量避免使用蒸氣室。另外，運動完也建議直接在健身房洗澡，避免病毒沾黏在身上，若無法在健身房洗澡，回家後也最好馬上洗澡。

雖然疫情嚴峻，但其實多數研究指出，比起從來不運動的人，規律運動有助提升身體的抵抗力，比較不容易生病、感冒，建議民眾可以在家或戶外進行適度運動，以降低整體感染風險。但還是要提醒民眾，如果是從事馬拉松、三鐵等訓練，運動量超過一定程度，免疫力反而會變差，恐增加被病毒感染的風險。

(中時電子報)