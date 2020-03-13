屏東縣警察局2年多前成立「科技犯罪偵查隊」及「數位證物實驗室」，近期接獲6起關於新冠肺炎疫情的假訊息，已移送4件。（潘建志攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，網路上常流傳假訊息引發民眾恐慌，屏東縣警察局近期接獲6起關於疫情的假訊息，已移送4件。有鑑於網路、數位化犯罪愈來愈多，縣警局2年多前成立「科技犯罪偵查隊」及「數位證物實驗室」，去年協助偵破227件刑案。

因應科技時代犯罪手法日新月異，屏警2年多前成立「科技犯罪偵查隊」及「數位證物實驗室」，除了將刑案資料建檔，進行數據整理及分析外，也主動偵查網路假資訊，蒐集數位跡證，達到打擊犯罪源頭的效果。

這次肺炎疫情，科偵隊也受理6件肺炎假訊息的案件，目前已移送4件，1件緩起訴。移送的4件都是一般民眾接收到網路假訊息，指出某醫院有肺炎確診案例後，轉PO到自己的臉書或line群組上；另外2件則以假帳號進行惡意傳播。

警方表示，傳播疫情假訊息除了違反《傳染病防治法》第63條，最高可科50萬元罰金，也違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

警方表示，網路時代所衍生的網路駭客、詐欺、恐嚇、勒索等犯罪，更需要有電腦資訊、網路偵查技巧的專業人才，在既有的傳統刑事偵查基礎上，透過橫向連結、整合，發揮打擊犯罪最大成效。

(中時 )