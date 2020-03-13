周人蔘電玩弊案中的關鍵人物─「公關警察」張台雄，潛逃25年後已遭台北地檢署不起訴處分，他目前仍不知下落。不過他潛逃大陸流亡九年後，曾盤纏用盡，過著阮囊羞澀、流落異鄉的清苦日子，為了過活，曾他隔海向周人蔘伸手要錢，沒想到竟換來周人蔘一句「回來告我啊 」的絕情反擊，兩人關係徹底決裂！

據了解，張台雄背負著「公關警察」罪名流亡在外，周人蔘一句話就與他恩段情絕，讓張台雄恨得牙癢癢的，過不久，周人蔘在台北市西門町鬧區險遭一群黑道兄弟強行押走，所幸警車恰好巡邏經過，周人蔘才逃過一劫，周、張關係決裂，隔海成仇的傳聞才浮上檯面。

七十年代末期、八十年代初期，當象徵周人蔘賭博電玩王國金字招牌的狐狸圖案，還飄揚在大台北地區時，周人蔘和張台雄的關係密不可分，透過張台雄的牽線，周人蔘電玩王國的公關網絡鋪天蓋地撒向警界各個階層，讓電玩王國的版圖不斷擴張穩固，金字招牌愈見閃亮。檢調人員「鴨子划水」秘密偵辦一年多後，八十四年間周人蔘電玩弊案爆發，首當其衝的北市警界猶如遭逢一場浩劫，周人蔘電玩王國也在一夕之間土崩瓦解，台北市電玩業跟著陪葬，全軍覆沒。

眼看檢調沒有底線的偵辦，嚇壞了眾多「吃人蔘」的官警，為了避免禍延己身，「公關警察」張台雄適時被安排潛逃出境，逃亡大陸。這一逃，電玩弊案少了最關鍵的「臨門一腳」，果真讓不少「吃人蔘」的官警逃過一劫。

張台雄潛赴大陸之初，身懷上百萬元盤纏，每隔一段時間，周人蔘也會匯款資助，生活過得還算寬裕，不過，周人蔘入獄後，金援中斷，張台雄手頭逐漸拮据，靠昔日友人和官警寄錢救濟過活，好不容易等到周人蔘出獄，張台雄向周人蔘伸手，沒想到竟然碰了一鼻子灰。

張台雄認為，周人蔘已重獲自由，以前脫手轉移的財產和資產，很快又會重歸周董手上，但他卻依然身陷異鄉，有家歸不得，連台灣家人也跟著他受苦。

面對昔日電玩王國的大功臣隔海要錢，周人蔘展現當年叱吒風雲的強勢作風，他認為前前後後給張台雄的錢已經夠多了，「不能因為台雄亂花錢，就拿我當凱子，需索無度。」

周人蔘不願再給錢的強硬態度，讓接受張台雄委託的兄弟打退堂鼓，不過想要從周身上撈好處的道上兄弟仍不在少數，於是就有一批本省掛幫派兄弟，在台北市西門町堵到落單的周人蔘，矮壯精幹的周人蔘奮力跑了數十公尺才被追上，慘遭圍毆痛打，正當這批兄弟要強押周人蔘上車之際，一輛巡邏警車適時趕到，解了周人蔘被押走逼債之危。

(中時電子報)