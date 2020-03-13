行政院將公告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》抵觸《空汙法》，宣告該自治條例無效，對此，台中市政府新聞局13日表示，市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。
市府強調，《生煤管制自治條例》是由台中市議會依法制定，且已生效施行四年，期間針對相關汙染源，環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效。
市府抨擊，中央卻在市府依法關閉中火兩部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，中市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲，捍衛台中市民健康，絕不讓步。
(中時 )
行政院將公告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》抵觸《空汙法》，宣告該自治條例無效，對此，台中市政府新聞局13日表示，市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。
市府強調，《生煤管制自治條例》是由台中市議會依法制定，且已生效施行四年，期間針對相關汙染源，環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效。
市府抨擊，中央卻在市府依法關閉中火兩部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，中市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲，捍衛台中市民健康，絕不讓步。
(中時 )
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