行政院將公告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》抵觸《空汙法》，宣告該自治條例無效，對此，台中市政府新聞局13日表示，市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。

市府強調，《生煤管制自治條例》是由台中市議會依法制定，且已生效施行四年，期間針對相關汙染源，環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效。

市府抨擊，中央卻在市府依法關閉中火兩部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，中市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲，捍衛台中市民健康，絕不讓步。

(中時 )