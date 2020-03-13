據《新京報》報導，大陸國務院聯防聯控機制13日召開新聞發布會，大陸商務部外貿司司長李興乾於會上表示，在大陸政府和人民最困難的時候，一些國家和國際組織及時伸出了援手，大陸對其他國家的人民在疫情面前遭遇的困難和壓力，感同身受，因此大陸政府積極支持醫療物資的出口，樂見出口企業組織口罩等醫療物資對外供應，以實際行動為全球防疫作出貢獻。

(旺報 )