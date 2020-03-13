陸商務部：積極支持醫療物資出口 18:272020/03/13 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》報導，大陸國務院聯防聯控機制13日召開新聞發布會，大陸商務部外貿司司長李興乾於會上表示，在大陸政府和人民最困難的時候，一些國家和國際組織及時伸出了援手，大陸對其他國家的人民在疫情面前遭遇的困難和壓力，感同身受，因此大陸政府積極支持醫療物資的出口，樂見出口企業組織口罩等醫療物資對外供應，以實際行動為全球防疫作出貢獻。 (旺報 ) #大陸 #出口 #物資 #醫療 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 千山萬水情相連 攜手戰疫克時艱 04:102020/03/09 焦點新聞 線上醫療崛起 市場規模拚千億人民幣 04:102020/03/09 全球財經 2月出口好表現 年增24.9％ 16:222020/03/09 財經 疫情來襲 我3月出口估翻黑 機械、塑化衝擊最大 04:102020/03/10 產業特刊 陸港觀盤－互聯網醫療 邁入起飛期 04:102020/03/10 全球財經 金融海嘯以來單月新低 工具機出口值重摔 04:102020/03/11 財經要聞 翻版新冠肺炎搬螢幕 《外科風雲》病毒擴散神巧合 15:142020/03/11 娛樂 伊朗醫療嚴重不足 陸輸出防疫經驗 04:102020/03/12 國際大事 台灣機械設備2月出口年增1.7％ 預估今年出口值年最高成長10％ 09:352020/03/12 財經 彰化縣第一炮！30家醫院全面禁止探病 硬闖要罰1萬5 16:262020/03/12 生活 兩岸熱門新聞 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 港媒揭露陸政府未公開文件 早在11月中旬就有新冠肺炎病例 - 兩岸 大陸外交部發言人：病毒來源或與美軍有關 - 兩岸 陸商務部：積極支持醫療物資出口 - 兩岸 - 旺報 18年前索13億拆遷費未果 陸最牛釘子戶現況曝光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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