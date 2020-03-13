綜藝天王吳宗憲日前在節目中直指「憂鬱症的原因是因為不知足」，引來各界爭議，包括時代力量立委王婉諭都出面痛批發言失當。而有憂鬱症病史的「神明代言人」沈嶸也分享自身罹病經驗，表示當初是因為遭到網路霸凌才會憂鬱症，強調「我絕對沒有不知足」，她認為吳宗憲「是很會搞笑的主持人又不是醫生」，勸大家「聽聽就好」不需要太認真。

沈嶸表示，當初她因為股東糾紛，對方心有怨恨每天都在網路上開直播含沙射影、指桑罵槐的謾罵，本來想說不理會即可，但偏偏有太多認識的人都會刻意將這些訊息傳遞過來，讓她不得不接收。在負面訊息的轟炸下，沈嶸指出她當時不只不想吃東西，是連吞嚥口水都覺得有困難，而且晚上會一直驚醒睡不著，也完全無法用自我調適的方法來說服自己轉變心情，直到經過專業醫生的診斷，才發現是環境因素適應不良造成的憂鬱症，「就是這樣我便成了典型的因為網路霸凌而得到憂鬱症的受害者。」

憂鬱症的成因複雜，在多年算命經驗，沈嶸也遇過不少人得到憂鬱症是因為前世有解不開的課題或是經歷極度痛苦的人生，像是曾經有被重傷害或是嚴重的心靈創傷，轉世後即使現在生活衣食無缺、沒有任何不滿足也會得到憂鬱症，只能倚賴藥物治療。再加上現在是多元化的社會，網路上誰都可以自由言論，任何人都可以開直播或是在FB臉書上評論他人，都很容易讓人深陷痛苦因而罹病。

沈嶸認為，憲哥所謂的「不知足」其實可以化為生命當中的動力，因為看到自己的不足夠，反而會驅使自己奮發向上，去積極爭取獲得心目中想要的成果，相信憲哥是出自於好意，希望提供自己的意見來幫助別人，她勸大家不必用放大鏡去檢視吳宗憲的發言。

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(中時電子報)