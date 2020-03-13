被爆出索取敏感軍情的國民黨立委吳斯懷，今（13）日接受媒體採訪時回應，表示索取資料裡面完全沒有機密資料，認為國防部將消息洩露給媒體是「非常惡質的案例」，而同黨立委鄭麗文也表示「硬要扣帽子真的很要不得」。

12日時有知情者爆料，屬於衛環委員會的立委吳斯懷，在最近跟軍方拿了許多情資，其中有許多敏感資料，像是人力、預算等等，還要求機密單位資通電軍跟新措施聯合兵種營的狀況等資料，甚至連聯合戰力規劃及軍民協防做法都在索取範圍內。

不過國防部則回應，表示吳斯懷確實有索取資料，也已經派出專員進行報告，但絕對有做到堅守國家機密保護法的底線。

今日吳斯懷在立法院出示文件，澄清自己所得到的資料完全沒有機密內容，而資通電軍的部份則是跟國軍「交換意見」而已，他認為資通電軍應該要比照國外網軍，提供一個可以努力的方向，此外他還強調應該要由國防部出來說明，而不是由自己出來澄清。

同黨立委鄭麗文則表示，「若是國軍的資料是機密，連委員都不能看的話，誰去調都沒有用，若不是，委員就是在盡自己職責，國防部沒有理由拒絕。做無謂揣測或是硬要扣帽子，是非常要不得。」

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(中時電子報)