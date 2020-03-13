政院會日前通過「國土計畫法」修正草案，遭外界質疑是以「國家重大建設」之名，替財團開了炒地皮大門，國民黨立院黨團揚言政院提一次，國民黨團就封殺一次。不過，被綠委優勢人力護航下的國土計畫法修正案，經今日立院院會表決後，還是確定闖入第一關，將交付立院內政委員會審查，距離立院本會期完成三讀的目標又更近一步。

政院版本國土計畫法修正草案，引發外界側目的重點包括，「增訂第二十四條第三項但書，規定應由中央主管機關審議之使用許可案及造地施工計畫，應經國土計畫審議會合議審議。」、「因應政府推動國家重大建設計畫需求，增訂上開情事得適時檢討變更國土計畫。」、「修正使用地編定辦理程序，毋須經中央主管機關核定，至其公告程序另於授權辦法中定之。」

國民黨立院黨團日前曾召開記者會，痛批修正草案沒明確定義，將「國家重大建設」等文字納入法條，是大開「建設」後門，勢必將導致「國土計畫法」形同具文。此外，當初制訂「國土計畫法」時，曾要求縣市政府在今年4月30日公布縣市政府的國土計畫，修正草案中卻將時間往後延長而且沒有訂定任何時間表。

今日立院開議後，國民黨團在議場內高喊「反對開後門，拒絕炒地皮，反對修惡國土法！」但最終，該案仍在民進黨團的席次優勢下順利付委，進入實質審查。不過，民進黨立委高嘉瑜投票時主張先將該案退回程序委員會，不要直接付委審查，引發媒體矚目，但也有綠委私下對高嘉瑜的舉動提出質疑與批評。民進黨團並解釋，主張立即付委的考量在於4月30日修法大限將近，盡速修法才能讓國土法符合適法性，未來黨團會提出修正動議，對於外界爭議部分加以修正。

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(中時電子報)